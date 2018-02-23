ناسا تحتفل بمرور 5 آلاف يوم لمسبارها على المريخ
ناسا تحتفل بمرور 5 آلاف يوم لمسبارها بالمريخ
تكنولوجيا
آخر تحديث الجمعة, 23 فبراير/شباط 2018; 12:29 (GMT +0400).
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مع نهاية العمر الأصلي 90 يوما، فإنه لا يزال مسبار “Opportunity” يؤدي مهمته الأساسية بالبحث عن أي دليل على أن كوكب المريخ يدعم الحياة الميكروبية فوق سطحه.
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