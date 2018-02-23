ناسا تحتفل بمرور 5 آلاف يوم لمسبارها على المريخ

ناسا تحتفل بمرور 5 آلاف يوم لمسبارها بالمريخ

تكنولوجيا
آخر تحديث الجمعة, 23 فبراير/شباط 2018; 12:29 (GMT +0400).
ناساالفضاءعلوم الفضاءمركبات فضائيةكوكب المريخ
1:06

مع نهاية العمر الأصلي 90 يوما، فإنه لا يزال مسبار “Opportunity” يؤدي مهمته الأساسية بالبحث عن أي دليل على أن كوكب المريخ يدعم الحياة الميكروبية فوق سطحه.

ناساالفضاءعلوم الفضاءمركبات فضائيةكوكب المريخكوكب الأرضالتصوير