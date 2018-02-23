ناسا تحتفل بمرور 5 آلاف يوم لمسبارها على المريخ

1:06

مع نهاية العمر الأصلي 90 يوما، فإنه لا يزال مسبار “Opportunity” يؤدي مهمته الأساسية بالبحث عن أي دليل على أن كوكب المريخ يدعم الحياة الميكروبية فوق سطحه.