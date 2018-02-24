إليكم الشركات التي يملكها موقع "أمازون"!

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قد يشتهر موقع "أمازون" بتربعه على عرش التجارة بالتجزئة عبر الإنترنت، لكن قد ما لا تعرفونه هو كم الأعمال التابعة للشركة الأمريكية ولرئيسها التنفيذي، جيف بيزوس.