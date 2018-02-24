نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قد يشتهر موقع "أمازون" بتربعه على عرش التجارة بالتجزئة عبر الإنترنت، لكن قد ما لا تعرفونه هو كم الأعمال التابعة للشركة الأمريكية ولرئيسها التنفيذي، جيف بيزوس.
إليكم الشركات التي يملكها موقع "أمازون"!
إليكم الشركات التي يملكها موقع "أمازون"!
تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 24 فبراير/شباط 2018; 02:20 (GMT +0400).
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قد يشتهر موقع "أمازون" بتربعه على عرش التجارة بالتجزئة عبر الإنترنت، لكن قد ما لا تعرفونه هو كم الأعمال التابعة للشركة الأمريكية ولرئيسها التنفيذي، جيف بيزوس.
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