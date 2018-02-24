"سبيس إكس" تطلق قمرين صناعيين لاختبار بث الإنترنت من الفضاء

كيف تختبر "سبيس إكس" بث الإنترنت من الفضاء؟

تكنولوجيا
آخر تحديث السبت, 24 فبراير/شباط 2018; 04:05 (GMT +0400).
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هذان القمران سيختبران قدرة الشركة في إيصال إنترنت بسرعات عالية ببث الإشارات لتصل للعالم من الفضاء.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلقت شركة "سبيس إكس" قمري "Titan A" و"Titan B" إلى المدار حول الأرض، هذان القمران سيختبران قدرة الشركة في إيصال إنترنت بسرعات عالية ببث الإشارات لتصل إلى كافة أرجاء العالم من الفضاء.

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