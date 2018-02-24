"سبيس إكس" تطلق قمرين صناعيين لاختبار بث الإنترنت من الفضاء

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلقت شركة "سبيس إكس" قمري "Titan A" و"Titan B" إلى المدار حول الأرض، هذان القمران سيختبران قدرة الشركة في إيصال إنترنت بسرعات عالية ببث الإشارات لتصل إلى كافة أرجاء العالم من الفضاء.