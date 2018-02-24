الروبوتات.. وحشٌ مرعب؟ أم صديق لطيف؟

الروبوتات.. وحشٌ مرعب؟ أم صديق لطيف؟

تكنولوجيا
بلسيت ابراهيم، دبي، الإمارات العربية المتحدة
عبد الرحمن بلحيك، دبي، الإمارات العربية المتحدة
آخر تحديث السبت, 24 فبراير/شباط 2018; 03:56 (GMT +0400).
روبوتاتالتقنية الرقميةتصاميمابتكاراتذكاء اصطناعي
2:08

هل يجب علينا الخوف من الآلات؟ وكيف يمكن استخدام دماغنا بدراسة الروبوتات؟ الخبراء يجيبون.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الروبوتات ضد البشر؟ أم البشر ضد الروبوتات؟ سؤالان لطالما راودا أذهاننا، وحتى التطورات التي تشهدها تقنية تعلّم الآلات ببرمجيات الذكاء الاصطناعي، لم تساهم بتهدئة النفوس، ولكن الباحثين الذي شاركوا بالقمة العالمية للحكومات في إمارة دبي مؤخراً، يرون مستقبلاً آخر.

روبوتاتالتقنية الرقميةتصاميمابتكاراتذكاء اصطناعي