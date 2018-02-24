الروبوتات.. وحشٌ مرعب؟ أم صديق لطيف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- الروبوتات ضد البشر؟ أم البشر ضد الروبوتات؟ سؤالان لطالما راودا أذهاننا، وحتى التطورات التي تشهدها تقنية تعلّم الآلات ببرمجيات الذكاء الاصطناعي، لم تساهم بتهدئة النفوس، ولكن الباحثين الذي شاركوا بالقمة العالمية للحكومات في إمارة دبي مؤخراً، يرون مستقبلاً آخر.