دبي تكشف عن أول نموذج لمشروع "هايبرلوب"

دبي تكشف عن أول نموذج لمشروع "هايبرلوب"

تكنولوجيا
آخر تحديث الأحد, 25 فبراير/شباط 2018; 08:14 (GMT +0400).
ابتكاراتالإمارات العربية المتحدةتصاميمتكنولوجياحكومة دبي
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كشفت حكومة دبي عن نموذج أولي لتصميم مركبة "هايبرلوب"، خلال مشاركة هيئة الطرق والمواصلات للإمارة "RTA" بشهر "الإمارات تبتكر" هذا الأسبوع.

وذكر المدير العام في هيئة الطرق والمواصلات الهيئة، مطر الطاير، في بيان للهيئة أن التصميم الداخلي يتميز "بالفخامة والرفاهية، وجرى تزويده بأحدث تقنيات وسائل بث وعرض المعلومات والمواد الترفيهية، كما زود بمقاعد من الجلد."

وتأتي مبادرة "هايبرلوب" بتعاون هيئة الطرق والمواصلات مع شركة "فيرجن هايبرلوب ون"، التابعة لمجموعة "فيرجن" التي أسسها ريتشارد برانسون. 

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