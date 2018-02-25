دبي تكشف عن أول نموذج لمشروع "هايبرلوب"

وذكر المدير العام في هيئة الطرق والمواصلات الهيئة، مطر الطاير، في بيان للهيئة أن التصميم الداخلي يتميز "بالفخامة والرفاهية، وجرى تزويده بأحدث تقنيات وسائل بث وعرض المعلومات والمواد الترفيهية، كما زود بمقاعد من الجلد."

وتأتي مبادرة "هايبرلوب" بتعاون هيئة الطرق والمواصلات مع شركة "فيرجن هايبرلوب ون"، التابعة لمجموعة "فيرجن" التي أسسها ريتشارد برانسون.