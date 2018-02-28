شاهد.. نوكيا تعيد "الهاتف الموزة" إلى الحياة مجدداً!

(CNN)-- لقد عاد الهاتف الموزة، لكن الطراز الجديد لهاتف نوكيا 8110 ليس بديلاً لهاتف ذكي تحديداً. الهاتف المزود بتقنية 4G يأتي محمّلاً بتطبيقات معدودة مثل خرائط غوغل وفيسبوك، كما أنه ليس مجهّزاً بنظام تشغيل متطور، لذا لن تتمكن من تحميل تطبيقات أخرى.