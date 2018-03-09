شاهد.. مساعد أمازون الذكي "أليكسا" يفزع مستخدميه

(CNN)—قالت شركة أمازون، أكبر متاجر التجزئة القائمة عبر الإنترنت، إنها تحقق بشأن شكاوى متعلقة بجهاز المساعد الشخصي الذكي الخاص بها " أليسكا" عقب شكاوي تفيد بأنه يصدر صوت ضحك بصورة عشوائية.
بعض مستخدمي جهاز المساعد الشخصي الذكي من أمازون المعروف بـ " أليسكا" قالوا إنهم استمعوا لأصوات ضحك صدرت بشكل تلقائي من أجهزتهم الذكية
(CNN)—قالت شركة أمازون، أكبر متاجر التجزئة القائمة عبر الإنترنت، إنها تحقق بشأن شكاوى متعلقة بجهاز المساعد الشخصي الذكي الخاص بها " أليسكا" عقب شكاوي تفيد بأنه يصدر صوت ضحك بصورة عشوائية.
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