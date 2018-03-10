(CNN)-- عرضت ماكلارين سيارتها الخارقة بسعر مليون دولار، سينا. السيارة تستهدف مسارات السباق، لكنها صالحة للقيادة في الشوارع. و سميّت السيارة احتفاء بسائق الفورمولا 1 آيرتون سينا، الذي لقي حتفه بطريقة مأساوية في عام 1994 بسباق جائزة سان مارينو الكبرى.
شاهد.. ماكلارين تعرض سيارة خارقة بمليون دولار.. إليك "سينا"
ماكلارين تعرض سيارة خارقة بمليون دولار
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة ودقيقتين.
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المركبات الـ500 التي كان مخطط صنعها بيعت بالفعل.
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