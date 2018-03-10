شاهد.. ماكلارين تعرض سيارة خارقة بمليون دولار.. إليك "سينا"

(CNN)-- عرضت ماكلارين سيارتها الخارقة بسعر مليون دولار، سينا. السيارة تستهدف مسارات السباق، لكنها صالحة للقيادة في الشوارع. و سميّت السيارة احتفاء بسائق الفورمولا 1 آيرتون سينا، الذي لقي حتفه بطريقة مأساوية في عام 1994 بسباق جائزة سان مارينو الكبرى.