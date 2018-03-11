شاهد.. هكذا تنقل شاحنات أوبر ذاتية القيادة البضائع
هكذا تنقل شاحنات أوبر ذاتية القيادة البضائع
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و45 دقيقة.
1:33
بدأت شركة أوبر باستخدام شاحنات ذاتية القيادة لنقل البضائع على الطرق السريعة في ولاية أريزونا الأمريكية.
بدأت شركة أوبر باستخدام شاحنات ذاتية القيادة لنقل البضائع على الطرق السريعة في ولاية أريزونا الأمريكية.
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