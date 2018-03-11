شاهد.. هكذا تنقل شاحنات أوبر ذاتية القيادة البضائع

هكذا تنقل شاحنات أوبر ذاتية القيادة البضائع

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و45 دقيقة.
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بدأت شركة أوبر باستخدام شاحنات ذاتية القيادة لنقل البضائع على الطرق السريعة في ولاية أريزونا الأمريكية.

شركاتتكنولوجياسيارات ذكيةتطبيقاتأمريكا