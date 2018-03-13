(CNN)-- مشروع التاكسي الطائر للشريك المؤسس لشركة غوغل، لاري بيج، جاهز للإقلاع. فالشركة الناشئة التي يدعمها بيج، كيتي هوك، تقول إنها تختبر مركبة "كورا" الجديدة في نيوزيلندا. “كورا” يمكنها التحليق ذاتياً، وتصل إلى سرعات تتجاوز 145 كيلومتراً في الساعة، في حين أن المسافة التي يمكنها قطعها هي قرابة 95 كيلومتراً.
شاهد.. الشريك المؤسس لـ"غوغل" يختبر “التاكسي الطائر” في نيوزيلندا
شاهد.. شركة تختبر “التاكسي الطائر” بنيوزيلندا
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و38 دقيقة.
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المركبة تسمى “كورا” ويمكنها الإقلاع مثل المروحيات، قبل أن تنتقل إلى التحليق مثل الطائرات.
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