شاهد.. الشريك المؤسس لـ"غوغل" يختبر “التاكسي الطائر” في نيوزيلندا

(CNN)-- مشروع التاكسي الطائر للشريك المؤسس لشركة غوغل، لاري بيج، جاهز للإقلاع. فالشركة الناشئة التي يدعمها بيج، كيتي هوك، تقول إنها تختبر مركبة "كورا" الجديدة في نيوزيلندا. “كورا” يمكنها التحليق ذاتياً، وتصل إلى سرعات تتجاوز 145 كيلومتراً في الساعة، في حين أن المسافة التي يمكنها قطعها هي قرابة 95 كيلومتراً.