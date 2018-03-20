(CNN)-- فارقت سيدة تبلغ من العمر 49 عامًا الحياة في مدينة تيمبي بولاية أريزونا الأمريكية، وذلك بعدما اصطدمت بها سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة أوبر. ويعتقد أن الحادث هو أول حالة وفاة تشمل سيارة ذاتية القيادة تماماً، وعمدت "أوبر" الآن إلى إزالة أسطولها الكامل من السيارات ذاتية القيادة من الطريق. الضحية كانت تسير على دراجتها عبر الشارع عندما اصطدمت بها سيارة فولفو من طراز XC90. كان هناك سائق سلامة خلف عجلة القيادة في وقت الحادث، ولكن السيارة كانت في وضع ذاتي القيادة تماماً.
شاهد.. "أوبر" تزيل سياراتها ذاتية القيادة إثر مقتل سيدة بحادث
أوبر تزيل سياراتها ذاتية القيادة إثر مقتل شخص
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و23 دقيقة.
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الضحية كانت تسير على دراجتها عبر الشارع عندما اصطدمت بها سيارة ذاتية القيادة.
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