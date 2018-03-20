شاهد هذا المنزل المبني بالكامل بطابعة ثلاثية الأبعاد
شاهد هذا المنزل المبني بطابعة ثلاثية الأبعاد
تكنولوجيا
آخر تحديث الثلاثاء, 20 مارس/آذار 2018; 04:55 (GMT +0400).
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تعاونت منظمة "New Story" غير الربحية مع شركة "ICON" لتكنولوجيا الإسكان لتطوير طابعة عملاقة ثلاثية الأبعاد، يطلق عليها "The Vulcan". قامت الطابعة ببناء أول منزل لها في أوستن بتكساس وستبدأ قريباً في بناء المنازل في المناطق المحرومة.
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