معلّم زوكربيرغ: الأزمة الأخيرة قد تدمِّر فيسبوك

معلّم زوكربيرغ:الأزمة الأخيرة قد تدمِر فيسبوك

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و53 دقيقة.
فيسبوكمارك زوكربيرغوسائل التواصلوسائل التواصل الاجتماعي
1:29

معلّم زوكربيرغ يتحدث حول أزمة ثقة يواجهها موقع فيسبوك، قد تهدد بتدمير الشركة.

(CNN)-- معلّم زوكربيرغ يتحدث حول أزمة ثقة يواجهها موقع فيسبوك، قد تهدد بتدمير الشركة.

 

فيسبوكمارك زوكربيرغوسائل التواصلوسائل التواصل الاجتماعي