زوكربيرغ حصرياً عبر قناة CNN: هكذا سنسترجع ثقة مستخدمي فيسبوك

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اعتذر زوكربيرغ أخيراً عمّا حصل بخرق لبيانات الملايين من مستخدمي "فيسبوك" في الولايات المتحدة، من خلال شركة "كامبريدج أنالاتيكا"، الأربعاء، وقد حظيت CNN على مقابلة تلفزيونية حصرية مع مؤسس المنصة.

وقد طالب السناتوران من الحزب الديمقراطي إد ماركي وإيمي كلوبوشر من زوكربيرغ إدلاء شهادة تحت القسم حول "فيسبوك"، وقال زوكربيرغ في مقابلته مع CNN إنه سيكون "مسروراً" بفعل ذلك.

وقد ردّ ماركي على اعتذار زوكربيرغ الذي نشره عبر حسابه، ليعلّق قائلاً: "عليك أن تأتي للكونغرس وتشهد تحت القسم،" بينما غرّدت كلوبوشر عبر حسابها بتويتر قائلة: "يجب على فيسبوك أن تظهر حسن النية والدعم لقانون الإعلانات الصادقة، لكي تتمكن من استرجاع ثقة العامة، على فيسبوك إحداث تغييرات هائلة كي لا يتكرر هذا مجدداً."

وقد ظل زوكربيرغ بصمت لخمسة أيام بعد انتشار أخبار نهاية الأسبوع بأن شركة البيانات "كامبريدج أنالاتيكا" والمرتبطة بحملة ترامب الانتخابية، قد حازت على معلومات من حوالي 50 مليون مستخدم من "فيسبوك" دون علمهم، وفقاً لما ذكرته التقارير.

وقال زوكربيرغ في مقابلته مع CNN عند سؤاله حول جلسة الاستماع بالكونغرس: "أنا سأسرّ بالقيام بذلك إن كان ذلك يمثل التصرف الصحيح،" مضيفاً: "ما نحاول فعله هو إرسال شخص من فيسبوك من الأكثر اطلاعاً، وإن كانت ذلك الشخص أنا، فسأكون مسروراً للذهاب."