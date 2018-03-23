(CNN)-- قدّم مؤسّس شركة فيسبوك ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ اعتذاراً خلال مقابلة تلفزيونية حصرية مع CNN حاورته الزميلة لوري سيغال .
شاهد.. زوكربيرغ يعبّر عن ندمه بلحظة عاطفية نادرة
زوكربيرغ يعبّر عن ندمه بلحظة عاطفية نادرة
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و40 دقيقة.
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قدّم مؤسّس شركة فيسبوك ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ اعتذاراً خلال مقابلة تلفزيونية حصرية.
(CNN)-- قدّم مؤسّس شركة فيسبوك ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ اعتذاراً خلال مقابلة تلفزيونية حصرية مع CNN حاورته الزميلة لوري سيغال .
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