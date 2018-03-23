شاهد.. زوكربيرغ يعبّر عن ندمه بلحظة عاطفية نادرة

زوكربيرغ يعبّر عن ندمه بلحظة عاطفية نادرة

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و40 دقيقة.
مارك زوكربيرغفيسبوكوسائل التواصل الاجتماعيوسائل التواصل
1:23

قدّم مؤسّس شركة فيسبوك ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ اعتذاراً خلال مقابلة تلفزيونية حصرية.

(CNN)-- قدّم مؤسّس شركة فيسبوك ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ اعتذاراً خلال مقابلة تلفزيونية حصرية مع CNN حاورته الزميلة لوري سيغال .
 

مارك زوكربيرغفيسبوكوسائل التواصل الاجتماعيوسائل التواصل