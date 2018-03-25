شاهد.. حيوان أليف جديد لرئيس أمازون.. كلب روبوتي!

(CNN)-- قام الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس بنشر صورة له وهو يسير جنباً إلى جنب مع SpotMini، وهو كلب روبوتي متعدد الاستعمالات من “بوسطن ديناميكس“.