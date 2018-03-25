شاهد.. حيوان أليف جديد لرئيس أمازون.. كلب روبوتي!

حيوان أليف جديد لرئيس أمازون.. كلب روبوتي!

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و56 دقيقة.
روبوتاتتصاميمابتكاراتأمازون
1:15

قد يبدو كلب بيزوس الجديد مألوفاً، فهو روبوت من “بوسطن ديناميكس“، يسمى بـ SpotMini.

(CNN)-- قام الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس بنشر صورة له وهو يسير جنباً إلى جنب مع SpotMini، وهو كلب روبوتي متعدد الاستعمالات من “بوسطن ديناميكس“.

روبوتاتتصاميمابتكاراتأمازون