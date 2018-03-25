(CNN)-- قام الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس بنشر صورة له وهو يسير جنباً إلى جنب مع SpotMini، وهو كلب روبوتي متعدد الاستعمالات من “بوسطن ديناميكس“.
شاهد.. حيوان أليف جديد لرئيس أمازون.. كلب روبوتي!
حيوان أليف جديد لرئيس أمازون.. كلب روبوتي!
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و56 دقيقة.
1:15
قد يبدو كلب بيزوس الجديد مألوفاً، فهو روبوت من “بوسطن ديناميكس“، يسمى بـ SpotMini.
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