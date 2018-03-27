خالد الرميحي يشرح لـCNN التحول الرقمي السحابي للبحرين
الرميحي يشرح التحول الرقمي السحابي للبحرين
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و48 دقيقة.
2:24
قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، خالد الرميحي، إن الحكومة البحرينية بادرت بإدخال أعمالها إلى الحوسبة السحابية لتشجع القطاع الخاص بالدخول إلى المجال. ويتزامن هذا الجهد كخطوة من صورة أشمل يتم تطبيقها في المملكة لتوفير التكنولوجيا المناسبة لقطاعات الأعمال المتنوّعة، وبالأخص في مجال التكنولوجيا المالية، حيث ستعلن قريباً عن قدوم "صندوق الصناديق" بقيمة 100 مليون دولار، والمخصص لدعم الشركات في مجال التقنية المالية.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.