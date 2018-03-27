خالد الرميحي يشرح لـCNN التحول الرقمي السحابي للبحرين

2:24

قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، خالد الرميحي، إن الحكومة البحرينية بادرت بإدخال أعمالها إلى الحوسبة السحابية لتشجع القطاع الخاص بالدخول إلى المجال. ويتزامن هذا الجهد كخطوة من صورة أشمل يتم تطبيقها في المملكة لتوفير التكنولوجيا المناسبة لقطاعات الأعمال المتنوّعة، وبالأخص في مجال التكنولوجيا المالية، حيث ستعلن قريباً عن قدوم "صندوق الصناديق" بقيمة 100 مليون دولار، والمخصص لدعم الشركات في مجال التقنية المالية.