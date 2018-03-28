رئيس "وايمو" التنفيذي لـCNN: العالم يحتاج تكنولوجيا القيادة الذاتية كرافسيك لـCNN: العالم يحتاج القيادة الذاتية تكنولوجيا آخر تحديث منذ ساعة و15 دقيقة. سيارات رياضةسياراتسيارات ذكيةحوادثذكاء اصطناعي شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 1:54 جون كرافسيك، الرئيس التنفيذي لوايمو. سيارات رياضةسياراتسيارات ذكيةحوادثذكاء اصطناعي شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"nshalalda","branding_ad":"Tech_branding","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"tech-280318-waymo-ceo-interview","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/03/28","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["tech","tech:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.