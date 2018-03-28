رئيس "وايمو" التنفيذي لـCNN: العالم يحتاج تكنولوجيا القيادة الذاتية

كرافسيك لـCNN: العالم يحتاج القيادة الذاتية

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و15 دقيقة.
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جون كرافسيك، الرئيس التنفيذي لوايمو.

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