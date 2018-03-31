شاهد.. "سبيس إكس" تفشل في استعادة جزء من صاروخ بعد الاطلاق

أجرت شركة "سبيس إكس" بنجاح عملية اطلاق لصاروخ جديد من قاعدة بكاليفورنيا

الشركة أرسلت الى الفضاء عدداً من الأقمار الاصطناعية لصالح شركة إيريديوم للاتصالات

لكن المهمة لم تنته عند هذا الحد

إذ حاولت "سبيس إكس" الامساك بالمخروط الأنفي للصاروخ البالغ تكلفته 6 ملايين دولار

باستخدام، مستر ستيفين، سفينة مزودة بشبكة عملاقة

بعد الاطلاق بساعات غرد إيلون ماسك إن محاولة استعادة جزء الصاروخ فشلت