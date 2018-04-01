كيا بـ70 ألف دولار وبيك أب من فولكس فاجن.. إليك أغرب ما برز بمعرض نيويورك للسيارات

إليك أغرب ما برز بمعرض نيويورك للسيارات

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و57 دقيقة.
سياراتنيويوركأمريكابورشة
1:13

تحاول كيا الدخول في عالم سيارات الرفاهية بإعادة تصميم سيارة K900.

(CNN)-- قد تكون سيارة بورشه المفضلة لدى المعجبين، لكن شاحنة بيك أب من فولكس فاجن أو سيارة كيا بسعر 70 ألف دولار قد تفاجئ البعض أيضاً.

سياراتنيويوركأمريكابورشة