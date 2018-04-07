ما الذي يجعل حذف حسابك على فيسبوك صعباً جداً؟

ما الذي يجعل حذف حسابك على فيسبوك صعباً جداً؟

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و6 دقائق.
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1:55

إذاً، تريد حذف صفحتك على فيسبوك.. قبل ضغطك على ذلك الزر، هل أنت متأكد؟

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