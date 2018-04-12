(CNN)-- نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مقطع فيديو بدقة "4K" فائقة الوضوح لجولة افتراضية على سطح القمر.
تعالوا في جولة افتراضية على سطح القمر
تعالوا في جولة افتراضية على سطح القمر
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و19 دقيقة.
1:26
الفيديو يظهر التضاريس القمرية ويسلط الضوء على مواقع متعددة.
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