تعالوا في جولة افتراضية على سطح القمر

تعالوا في جولة افتراضية على سطح القمر

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و19 دقيقة.
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1:26

الفيديو يظهر التضاريس القمرية ويسلط الضوء على مواقع متعددة.

(CNN)-- نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مقطع فيديو بدقة "4K" فائقة الوضوح لجولة افتراضية على سطح القمر.

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