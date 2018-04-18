هل تأكل البلاستيك في طعامك؟

هل تأكل البلاستيك في طعامك؟

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آخر تحديث الأربعاء, 18 ابريل/نيسان 2018; 08:03 (GMT +0400).
البيئةمناخظروف مناخيةالتغيرات المناخية
1:30

هنا خمسة أمور يمكنكم القيام بها لتقليل استخدام البلاستيك.

يشكل البلاستيك تجارة ضخمة ولكن أيضاً تهديداً كبيراً لمناخنا، ننتج قرابة 300 مليون طن منه في كل عام.

 

البيئةمناخظروف مناخيةالتغيرات المناخية