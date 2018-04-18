هل تأكل البلاستيك في طعامك؟

يشكل البلاستيك تجارة ضخمة ولكن أيضاً تهديداً كبيراً لمناخنا، ننتج قرابة 300 مليون طن منه في كل عام.
هنا خمسة أمور يمكنكم القيام بها لتقليل استخدام البلاستيك.
يشكل البلاستيك تجارة ضخمة ولكن أيضاً تهديداً كبيراً لمناخنا، ننتج قرابة 300 مليون طن منه في كل عام.
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