نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هذا الروبوت الذي صنعته الشركة الروبوتية اليابانية Meltin يمكنه نسخ وتقليد الحركات البشرية بفترة زمنية قصيرة جدًا.
شاهد.. هذا الروبوت يمكنه تقليد حركة يدك دون تأخير!
هذا الروبوت يمكنه تقليد حركة يدك دون تأخير!
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و27 دقيقة.
1:33
هذا الروبوت يمكنه نسخ وتقليد الحركات البشرية بفترة زمنية قصيرة جدًا.
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