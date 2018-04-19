شاهد.. هذا الروبوت يمكنه تقليد حركة يدك دون تأخير!

هذا الروبوت يمكنه تقليد حركة يدك دون تأخير!

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و27 دقيقة.
روبوتاتتصاميمابتكاراتذكاء اصطناعياليابان
1:33

هذا الروبوت يمكنه نسخ وتقليد الحركات البشرية بفترة زمنية قصيرة جدًا.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هذا الروبوت الذي صنعته الشركة الروبوتية اليابانية Meltin يمكنه نسخ وتقليد الحركات البشرية بفترة زمنية قصيرة جدًا.

روبوتاتتصاميمابتكاراتذكاء اصطناعياليابان