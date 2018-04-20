طوّر علماء في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة روبوتاً لديه القدرة على تجميع قطع أثاث لشركة "إيكيا" خلال وقت قياسي لا يتجاوز الدقائق.
شاهد.. روبوت يُجمّع قطعة أثاث خلال دقائق
شاهد.. روبوت يُجمّع قطعة أثاث خلال دقائق
تكنولوجيا
آخر تحديث الجمعة, 20 ابريل/نيسان 2018; 09:56 (GMT +0400).
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العلماء قالوا إن الروبوت يُجمّع الأثاث بدقة وبلا الأخطاء التي يرتكبها البشر.
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