من صحراء إلى مدينة تضم أكبر شركات التكنولوجيا في الهند

(CNN) -- هذه نيو ديلهي، عاصمة الهند الخضراء، وإذا قطعنا مسافة 30 كيلومتراً بالاتجاه الجنوبي الغربي، سنجد ازدحاماً كبيراً.. حيث يتجه العاملون بمجال التكنولوجيا إلى مدينة جورجاون.