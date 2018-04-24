من صحراء إلى مدينة تضم أكبر شركات التكنولوجيا في الهند

من صحراء إلى مدينة تضم أكبر شركات التكنولوجيا

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آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
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2:45

مدينة هندية لم تسمع بها من قبل ترحب بشركة "غوغل."

(CNN) -- هذه نيو ديلهي، عاصمة الهند الخضراء، وإذا قطعنا مسافة 30 كيلومتراً بالاتجاه الجنوبي الغربي، سنجد ازدحاماً كبيراً.. حيث يتجه العاملون بمجال التكنولوجيا إلى مدينة جورجاون.

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