(CNN) -- هذه نيو ديلهي، عاصمة الهند الخضراء، وإذا قطعنا مسافة 30 كيلومتراً بالاتجاه الجنوبي الغربي، سنجد ازدحاماً كبيراً.. حيث يتجه العاملون بمجال التكنولوجيا إلى مدينة جورجاون.
من صحراء إلى مدينة تضم أكبر شركات التكنولوجيا في الهند
من صحراء إلى مدينة تضم أكبر شركات التكنولوجيا
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آخر تحديث منذ ساعة و21 دقيقة.
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مدينة هندية لم تسمع بها من قبل ترحب بشركة "غوغل."
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