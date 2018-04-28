مجمع المتاحف هذا يستخدم روبوتاً لإحياء الأعمال الفنية!
مجمع المتاحف هذا يستخدم روبوتاً لإحياء الفن!
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و45 دقيقة.
2:09
المتاحف السميثسونية لديها موظف جديدً.. روبوت لطيف يسعد الزوار ويساعدهم في جولتهم!
المتاحف السميثسونية لديها موظف جديدً.. روبوت لطيف يسعد الزوار ويساعدهم في جولتهم!
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