(CNN)-- يأخذنا مذيع CNNMoney، بيتر فالديز - دابينا، في جولة بداخل سيارة نيسان ليف 2018، والتي تبلغ قيمتها قرابة 30 ألف دولار، ويمكن أن تسير مسافة 240 كيلومتراً دون إعادة شحنها.
نيسان ليف.. سيارة كهربائية بسعر في متناول الجميع
ليف.. سيارة كهربائية بسعر في متناول الجميع
تكنولوجيا
آخر تحديث الأحد, 29 ابريل/نيسان 2018; 08:29 (GMT +0400).
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تبلغ قيمة السيارة قرابة 30 ألف دولار، ويمكن أن تسير مسافة 240 كيلومتراً دون إعادة شحنها.
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