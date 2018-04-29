نيسان ليف.. سيارة كهربائية بسعر في متناول الجميع

(CNN)-- يأخذنا مذيع CNNMoney، بيتر فالديز - دابينا، في جولة بداخل سيارة نيسان ليف 2018، والتي تبلغ قيمتها قرابة 30 ألف دولار، ويمكن أن تسير مسافة 240 كيلومتراً دون إعادة شحنها.