نيسان ليف.. سيارة كهربائية بسعر في متناول الجميع

ليف.. سيارة كهربائية بسعر في متناول الجميع

تكنولوجيا
آخر تحديث الأحد, 29 ابريل/نيسان 2018; 08:29 (GMT +0400).
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تبلغ قيمة السيارة قرابة 30 ألف دولار، ويمكن أن تسير مسافة 240 كيلومتراً دون إعادة شحنها.

(CNN)-- يأخذنا مذيع CNNMoney، بيتر فالديز - دابينا، في جولة بداخل سيارة نيسان ليف 2018، والتي تبلغ قيمتها قرابة 30 ألف دولار، ويمكن أن تسير مسافة 240 كيلومتراً دون إعادة شحنها.

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