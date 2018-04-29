شاهد.. أمازون توصل الطرود إلى صندوق سيارتك!

شاهد.. أمازون توصل الطرود إلى صندوق سيارتك!

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ17 دقيقة.
1:07

الخدمة متوفرة في 37 مدينة أمريكية فقط حتى الآن.

(CNN)-- يستطيع المتسوقون من أمازون الآن توصيل الطرود إلى صناديق سياراتهم باستخدام تطبيق Amazon Key، لكن الخدمة متوفرة في 37 مدينة أمريكية فقط حتى الآن.