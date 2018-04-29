(CNN)-- يستطيع المتسوقون من أمازون الآن توصيل الطرود إلى صناديق سياراتهم باستخدام تطبيق Amazon Key، لكن الخدمة متوفرة في 37 مدينة أمريكية فقط حتى الآن.
شاهد.. أمازون توصل الطرود إلى صندوق سيارتك!
شاهد.. أمازون توصل الطرود إلى صندوق سيارتك!
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ17 دقيقة.
1:07
الخدمة متوفرة في 37 مدينة أمريكية فقط حتى الآن.
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