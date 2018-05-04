(CNN)-- طورت شركة فورد الأمريكية تقنية جديدة تعرف بإسم Feel The View بهدف مساعدة راكبي سيارات الشركة من المكفوفين على الشعور بالمنظر الخارجي.
شاهد.. نافذة ذكية تتيح للمكفوفين الرؤية
شاهد.. نافذة ذكية تتيح للمكفوفين الرؤية
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
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طورت شركة فورد الأمريكية تقنية جديدة بهدف مساعدة راكبي سيارات الشركة من المكفوفين على الشعور بالمنظر الخارجي.
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