شاهد.. نافذة ذكية تتيح للمكفوفين الرؤية

شاهد.. نافذة ذكية تتيح للمكفوفين الرؤية

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و42 دقيقة.
فوردشركاتسياراتسيارات ذكيةذوي احتياجات خاصة
0:58

طورت شركة فورد الأمريكية تقنية جديدة بهدف مساعدة راكبي سيارات الشركة من المكفوفين على الشعور بالمنظر الخارجي.

(CNN)-- طورت شركة فورد الأمريكية تقنية جديدة تعرف بإسم Feel The View بهدف مساعدة راكبي سيارات الشركة من المكفوفين على الشعور بالمنظر الخارجي.

فوردشركاتسياراتسيارات ذكيةذوي احتياجات خاصة