شاهد.. لحظة إعلان ستيف جوبز عن أول "iMac" قبل 20 عاما

لحظة إعلان ستيف جوبز عن أول iMac قبل 20 عاما

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و49 دقيقة.
آبلتقنية وتكنولوجياتكنولوجياستيف جوبز
0:48

كشف ستيف جوبز عن هذا الجهاز الرائد في 6 مايو/أيار، 1998. وشارك تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل بعض الفيديوهات من ذلك الحدث عبر تويتر.

آبلتقنية وتكنولوجياتكنولوجياستيف جوبز