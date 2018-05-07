شاهد.. لحظة إعلان ستيف جوبز عن أول "iMac" قبل 20 عاما
لحظة إعلان ستيف جوبز عن أول iMac قبل 20 عاما
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و49 دقيقة.
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كشف ستيف جوبز عن هذا الجهاز الرائد في 6 مايو/أيار، 1998. وشارك تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل بعض الفيديوهات من ذلك الحدث عبر تويتر.
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