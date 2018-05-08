عبر "الهولوغرام".. خطاب للشيخ زايد في ذكرى ميلاده الـ100

يظهر مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو يلقي خطاباً ملهماً، حيث اُستخدمت تقنية تصميم الصور المجسمة ثلاثية الأبعاد "الهولوغرام" في انتاجه.