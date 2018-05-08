يظهر مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو يلقي خطاباً ملهماً، حيث اُستخدمت تقنية تصميم الصور المجسمة ثلاثية الأبعاد "الهولوغرام" في انتاجه.
عبر "الهولوغرام".. خطاب للشيخ زايد في ذكرى ميلاده الـ100
عبر "الهولوغرام".. خطاب للشيخ زايد
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و54 دقيقة.
2:17
هذا الفيديو انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.