عبر "الهولوغرام".. خطاب للشيخ زايد في ذكرى ميلاده الـ100

عبر "الهولوغرام".. خطاب للشيخ زايد

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ 3 ساعات و54 دقيقة.
من قلب الشرق الأوسطالإمارات العربية المتحدة
2:17

هذا الفيديو انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي

يظهر مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو يلقي خطاباً ملهماً، حيث اُستخدمت تقنية تصميم الصور المجسمة ثلاثية الأبعاد "الهولوغرام" في انتاجه.

من قلب الشرق الأوسطالإمارات العربية المتحدة