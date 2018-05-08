قريباً.. خدمة نقل جوي من "أوبر"

(CNN)-- تسعى شركة "أوبر" الى تطوير خدمة نقل جوي بحلول العام 2020، حيث كشفت الشركة عن نموذج "سيارتها الطائرة" في قمة "Uber Elevate" .
“أوبر” أعلنت لأول مرة عن خططها للخدمة في إبريل 2017
(CNN)-- تسعى شركة "أوبر" الى تطوير خدمة نقل جوي بحلول العام 2020، حيث كشفت الشركة عن نموذج "سيارتها الطائرة" في قمة "Uber Elevate" .
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