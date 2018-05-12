(CNN)-- ما زالت شركة بوسطن ديناميكس المختصة في تطوير الروبوتات تبهرنا بابتكاراتها يوماً بعد يوم، حيث نشرت مؤخراً فيديو جديد لاثنين من روبوتاتها التي تحوي ميزات مذهلة، هما "أطلس" و"سبوت ميني" .
شاهد.. روبوت يقلد البشر وآخر ينافس الكلاب
شاهد.. روبوت يقلد البشر وآخر ينافس الكلاب
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ46 دقيقة.
1:21
الشركة نشرت فيديو جديد لاثنين من روبوتاتها، "أطلس" و"سبوت ميني"
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