شاهد.. روبوت يقلد البشر وآخر ينافس الكلاب

شاهد.. روبوت يقلد البشر وآخر ينافس الكلاب

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ46 دقيقة.
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1:21

الشركة نشرت فيديو جديد لاثنين من روبوتاتها، "أطلس" و"سبوت ميني"

(CNN)-- ما زالت شركة بوسطن ديناميكس المختصة في تطوير الروبوتات تبهرنا بابتكاراتها  يوماً بعد يوم، حيث نشرت مؤخراً فيديو جديد لاثنين من روبوتاتها التي تحوي ميزات مذهلة، هما "أطلس" و"سبوت ميني" .

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