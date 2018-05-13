“سبيس إكس” تتقدم خطوة نحو السياحة الفضائية

“سبيس إكس” تتقدم خطوة نحو السياحة الفضائية

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و58 دقيقة.
سبيس إكسالفضاءناسا
1:01

هذه النسخة الجديدة التي تدعى “Block 5”، صُممت لتناسب متطلبات ناسا لنقل البشر إلى الفضاء

سبيس إكسالفضاءناسا