“سبيس إكس” تتقدم خطوة نحو السياحة الفضائية
“سبيس إكس” تتقدم خطوة نحو السياحة الفضائية
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و58 دقيقة.
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هذه النسخة الجديدة التي تدعى “Block 5”، صُممت لتناسب متطلبات ناسا لنقل البشر إلى الفضاء
هذه النسخة الجديدة التي تدعى “Block 5”، صُممت لتناسب متطلبات ناسا لنقل البشر إلى الفضاء
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