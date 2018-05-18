شاهد.. طائرات مسيّرة ذكية تتسابق في الصين

أذهل سباق للطائرات المسيّرة الحضور خلال فعاليات مؤتمر الذكاء العالمي 2018 الذي أقيم اليوم، الجمعة، في محافظة تيانجين بشمال الصين.
التحدي تمثل في تحليق الطائرات بلا طيار حول مجموعة من المسارات المنحنية، واجتياز العقبات من خلال سلسلة من البوابات.
أذهل سباق للطائرات المسيّرة الحضور خلال فعاليات مؤتمر الذكاء العالمي 2018 الذي أقيم اليوم، الجمعة، في محافظة تيانجين بشمال الصين.
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