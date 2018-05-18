شاهد.. طائرات مسيّرة ذكية تتسابق في الصين

شاهد.. طائرات مسيّرة ذكية تتسابق في الصين

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و54 دقيقة.
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التحدي تمثل في تحليق الطائرات بلا طيار حول مجموعة من المسارات المنحنية، واجتياز العقبات من خلال سلسلة من البوابات.

أذهل سباق للطائرات المسيّرة الحضور خلال فعاليات مؤتمر الذكاء العالمي 2018 الذي أقيم اليوم، الجمعة، في محافظة تيانجين بشمال الصين.

 