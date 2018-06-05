حصرياً.. المدير التنفيذي لآبل: لا أخشى سيطرة الآلات على العالم

(CNN)-- قال المدير التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، في مقابلة مع مذيعة CNNMoney لوري سيغال، بأنه ليس قلقاً من سيطرة الآلات على العالم، وإنما هو قلق من أن يبدأ البشر بالتفكير مثل الآلات.