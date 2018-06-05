حصرياً.. المدير التنفيذي لآبل: اكتشفت أنني استخدم هاتفي أكثر من اللازم

(CNN)-- قال المدير التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، في مقابلة مع مذيعة CNNMoney لوري سيغال، إن الأداة الجديدة التي ستأتي مع نظام iOS الجديد ستساعد المستخدمين في مكافحة إدمان الأجهزة، كما أفصح عما اكتشفه عن عاداته الخاصة في استخدام الهاتف بعد تجربة الأداة.