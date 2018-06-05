(CNN)-- قال المدير التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، في مقابلة مع مذيعة CNNMoney لوري سيغال، إن الأداة الجديدة التي ستأتي مع نظام iOS الجديد ستساعد المستخدمين في مكافحة إدمان الأجهزة، كما أفصح عما اكتشفه عن عاداته الخاصة في استخدام الهاتف بعد تجربة الأداة.
حصرياً.. المدير التنفيذي لآبل: اكتشفت أنني استخدم هاتفي أكثر من اللازم
كوك: اكتشفت أنني استخدم هاتفي أكثر من اللازم
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعة و3 دقائق.
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أداة جديدة ستأتي مع نظام iOS الجديد ستساعد المستخدمين في مكافحة إدمان الأجهزة.
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