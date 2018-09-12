في مؤتمرها السنوي.. أبل تكشف عن 3 هواتف جديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت شركة أبل في مؤتمرها السنوي الأربعاء عن أحدث هواتفها، وهي هواتف iPhone XS، و iPhone XS MAX، إلى جانب كشفها حتى اللحظة عن نسختها الجديدة من ساعة أبل.

وتتميز الهواتف الجديدة، وفقا للشركة، بسرعتها، وسعتها التخزينية الأعلى، كما أن حجم شاشة iPhone XS هي 5.8 بوصة، فيما يصل حجم شاشة iPhone XS MAX إلى 6.5 بوصة.

كما أعلنت الشركة إن هذه الهواتف تتوافر بخاصية استخدام شريحتي اتصال، بدلا من شريحة واحدة.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لأبل إن هذين الهاتفين "الأكثر تطورا في تاريخ الشركة."

أما بالنسبة لساعة أبل، والتي حصلت على موافقة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، فقد تمت إضافة المزيد من الخصائص المتعلقة بالصحة، فالساعة الجديدة بإمكانها تنبيه مستخدميها في حال انخفض معدل نبض القلب.

وتبدأ أسعار ساعة أبل من الجيل الرابع من 399 دولارا، فيما سينخفض سعر الجيل الثالث إلى 279 دولارا.