الكشف عن أكبر اختراق في حسابات "فيسبوك"

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت شبكة "فيسبوك"، الجمعة، إن قراصنة تمكنوا من الوصول إلى ما يقرب من 30 مليون رقم هاتف وعناوين بريد إلكتروني لمستخدمي الموقع في أكبر اختراق أمني بتاريخ الشركة.

وقد تمكن المهاجمون من الوصول إلى مزيد من التفاصيل تتعلق بحسابات 14 مليون مستخدم، تخص المنطقة التي يعيشون فيها، وحالة العلاقات الخاصة بهم وديانتهم.

تأتي التفاصيل الجديدة بعد أسبوعين من إعلان فيسبوك لأول مرة أن المهاجمين قد تمكنوا من الوصول إلى حسابات 50 مليون مستخدم، ما يتيح لهم أن يسجلوا الدخول مكانهم.

وقالت شبكة "فيسبوك" الجمعة: "نحن نعلم الآن أن عدداً أقل من الناس تأثروا مما كنا نعتقد أصلاً"، لافتة إلى أن "30 مليون شخص قد تأثروا". ورغم إعلان اليوم، إلا أنه لا تزال هناك الكثير من التفاصيل حول الاختراق الذي لم يتم الإعلان عنها، بما في ذلك من كان وراءها.

ودفع الهجوم "فيسبوك" إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة بشأن تسجيل حسابات 50 مليون مستخدم، فضلا عن خروج 40 مليون مستخدم آخر كإجراء احتياطي كي يعودوا للتسجيل مجددا.

وكشفت شبكة "فيسبوك" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحقق في أمر، مشيرة إلى قول جاي روزين، نائب رئيس إدارة المنتجات، في مؤتمر عبر الهاتف مع المراسلين إن مكتب التحقيقات طلب عدم مشاركة أي تفاصيل إضافية يمكن أن تؤثر على سير التحقيقات، فضلا عن عدم مناقشة ما يتعلق بـ"من قد يكون وراء الهجوم"، وفقًا لروزن.