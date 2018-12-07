السعودية تطلق قمرين صناعيين للتصوير عالي الدقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، إطلاق قمرين صناعيين هما "سعودي سات 5أ" و "سعودي سات 5ب" على متن صاروخ صيني من قاعدة جيوغوان بالصين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه ستتم الاستفادة من هذين القمرين في "تزويد الجهات الحكومية بالصور الفضائية عالية الدقة التي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وذلك لاستخدامها في شتى مجالات التنمية الوطنية. وستتم إدارة وتشغيل هذين القمرين من محطة تحكم متطورة تقع في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض".

ولفت التقرير إلى أن هذا الإنجاز يأتي "كمحصلة للجهود التي بذلتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على مدى سنوات في نقل وتوطين وتطوير العديد من التقنيات المتقدمة ومنها تقنيات الأقمار الصناعية وبناء الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات وإنشاء البنى التحتية المتطورة، مما مكن المدينة من تطوير وتصنيع القمرين الصناعيين سعودي سات 5أ وسعودي سات 5ب في معاملها بأيادٍ وطنية".

ونقلت الوكالة على لسان الأمير تركي بن سعود، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، قوله: "تحقيق هذا الإنجاز تم بفضل الله ثم برعاية ودعم وتوجيه خادم الحرمين الشريفين ومتابعة وعناية من سمو ولي العهد، وتفاني منسوبي المدينة، ومساندة الجهات الحكومية"، مؤكداً أن هذا الانجاز "يأتي استكمالاً للعديد من الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات الفضاء والطيران انسجاماً مع رؤية المملكة 2030".