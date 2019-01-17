"تكتكها يا كريم".. حلول "تقنية" لممارسة الرياضة من المنزل

"تكتكها يا كريم" هو برنامج جديد على موقع CNN بالعربية، يقدمه الشاب المصري كريم فريد، ويعنى بتقديم حلول يومية لتحديات نواجهها في حياتنا بين تنظيم الوقت، وممارسة الرياضة، والتصوير، والتقدم لوظائف جديدة، من خلال مراجعة عامة لتطبيقات موجودة على هواتفنا. ويمكنكم التفاعل معنا عبر هاشتاغ #تكتكها_يا_كريم.

في يومنا هذا، مسؤولياتنا كثيرة، وقد لا نجد الوقت الكافي للقيام بالكثير من الأمور في حياتنا، فبين العمل والازدحام والالتزامات العائلية يتشتت وقتنا، وقد ننسى أشياء مهمة علينا الالتزام بها ومزاولتها كالرياضة أو ممارسة هوايات أخرى.

بطل الحلقة الأولى من #تكتكها_يا_كريم يعاني من هذا التشويش المستمر، مما يمنعه من الالتزام بنظام حياتي صحي وملائم.

مشكلة "كريم" قد تعتبر بسيطة، إلا أنها تتطلب حلاً مبتكراً لتجاوزها، فهو يود أن يخسر وزنه الزائد، وممارسة أي نشاط بدني وإن كان بسيطا دون أن يضطر للذهاب إلى "النادي الرياضي".

الحل الأمثل هو استخدام تطبيقات ذكية تسهل عليه الوصول إلى أهدافه من دون أي إهدار لوقته الثمين، وتساعده على استعادة نشاطه والتخلص من الضغط النفسي والعصبي الناتجين عن طبيعة عمله. وتوفر له أيضا نصائح صحية وغذائية تساعده على تحسين نمط حياته.

7 Minutes و Better Me/ Men يقدمان كل ما يحتاجه كريم لكي يمارس الرياضة من منزله وبشكل يومي ويعمل كل منهما وكأنهم مدرب خاص.

شاهد الحلقة لتعرف المزيد عن كريم والتطبيقين، وشاركنا تجربتك وانطباعاتك على هاشتاغ #تكتكها_يا_كريم.