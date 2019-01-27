نشر الأحد ، 27 يناير / كانون الثاني 2019

شاهد ما تفعله القطط عند رؤية هذه الروبوتات الصغيرة

تعرّفوا على جينجر.. النادلة الروبوت التي لا تتذمر أبداً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر روبوت يقوم بمشاركة عدد من الأشخاص بالرقص على أنغام أغنية "تعال أشبعك حب" لتتنوع التعليقات والردود على ذلك.

وانقسمت التعليقات على هذا المقطع بين من رحب وعبر عن سعادته برؤية روبوت برمج للقيام بذلك، وبين من انتقد ذلك معتبرا أن الروبوتات وجدت لتأدية مهمات ومساعدة الإنسانية وليس الرقص.

وفي الوقت الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحة المقطع أو تاريخ تصويره، نقدم لكم أبرز التعليقات الواردة على ذلك: