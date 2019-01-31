"تكتكها يا كريم".. كيف تنتج فيديو على هاتفك خلال دقائق؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في يومنا هذا، من منا لا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة لتشغل جزءا كثيرا من وقته. والأمر اليوم لم يعد يتوقف عند استهلاك المواد التي تنشر على هذه المنصات، بل أيضا مشاركة نوع مختلف من المحتوى يتماشى مع الاحتياجات المتغيرة للجمهور كل فترة.

والمحتوى الأهم الذي يتناسب مع جمهور اليوم هو الفيديو، فنحو 80 في المائة من مستخدمي السوشال ميديا يفضلونه على أنواع المحتوى الأخرى.

في حلقة هذا الأسبوع من "تكتكها يا كريم"، يستعرض كريم فريد اثنين من البرامج لإنتاج الفيديو على الهاتف الذكي وهي Adobe Rush و GoPro Quik.

يستخدم GoPro Quik تقنية الذكاء الاصطناعي، كما يمكن اختيار الموسيقى ومقاطع الفيديو والمدة المرغوبة، ومن ثم سيقوم البرنامج بإتمام كل ما تبقى.

أما إذا أردت إنتاج مقاطع فيديو بتركيز أكبر على القصة، فيمكن اختيار Adobe Rush، وذلك من أجل بناء قصة متناسقة ومتسلسلة خلال دقائق.

شاهد الحلقة لتعرف المزيد عن كريم والتطبيقين، وشاركنا تجربتك وانطباعاتك على هاشتاغ #تكتكها_يا_كريم.