هل سألت نفسك أين "يقضي رواد الفضاء حاجتهم"؟ إليك الجواب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بالنسبة للكثيرين، تعتبر رحلات رواد الفضاء إلى الفضاء الخارجي مغامرة لا يعيشونها إلا في الأفلام السينمائية، ولكن هل تعلمون أن هناك أشياء كثيرة لا يمكن لرواد الفضاء القيام بها "بعيدا عن الأرض"؟ إليكم أبرز 5 منها.

في محطة الفضاء الدولية، يتم تدوير النفايات السائلة من خلال محطة معالجة خاصة للمياه لتتحول إلى مياه صالحة للشرب. تذهب النفايات الصلبة إلى كيس بلاستيكي. في كل مرة يذهب فيها شخص ما إلى الحمام، تشد الحقيبة وتضغط مثل ضواغط القمامة. يتم جمع الحقائب ووضعها في مركبة خاصة يتم إطلاقها في الفضاء. وعند الذهاب في نزهة خارج السفينة الفضائية فإنهم عادة ما يستخدمون حفاضات فائقة الامتصاص.

العيش في الفضاء ليس مثل العيش على الأرض. فعلى الأرض، يحمل الجزء السفلي من الجسم والساقين وزننا، وهذا يساعد على الحفاظ على عظامنا وعضلاتنا قوية. أما في الفضاء، فيطفو رواد الفضاء ولا يستخدمون أرجلهم كثيرًا، مما يؤدي إلى فقدان الجزء السفلي قوته.

الفضاء ليس لديه "أعلى" أو "أسفل"، فالجاذبية تعتبر شبه منعدمة. ونتيجة لذلك ينتهي المطاف برواد الفضاء بالطفو في كل الاتجاهات. لذا يتوجب عليهم أن يعلقوا أنفسهم حتى لا يصطدموا بشيء. وعادة ما تنام طواقم المحطة الفضائية في أكياس النوم الموجودة في كبائن صغيرة.

يستخدم رواد الفضاء أنواعًا خاصة من الصابون والشامبو التي لا تحتاج للماء للحصول على الرغوة. فيجب على رواد الفضاء استخدامها بعناية حتى لا تبدأ فقاعات الماء بالانتشار في كل مكان.

يختلف التحضير مع نوع الطعام، إذ يمكن أن تؤكل بعض الأطعمة بشكلها الطبيعي، مثل الكعك والفاكهة. أما الأطعمة الأخرى فتتطلب إضافة الماء، مثل المعكرونة والجبن أو السباغيتي. يتوفر الملح والفلفل ولكن فقط على شكل سائل، لأن رواد الفضاء لا يستطيعون رش الملح والفلفل على طعامهم في الفضاء إذ ستطفو حباته في الجو.