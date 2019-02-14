"تكتكها يا كريم".. كيف تحقق دخلا من إنتاج المحتوى عبر الهاتف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خلال الأعوام الماضية، تغيرت العديد من المفاهيم المتعلقة بالتسويق وإنتاج المحتوى، وظهرت صناعة جديدة كليا تعتمد على إنتاج مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للمحتوى عبر هواتفهم الذكية. مثلما شكل التغيير الكلي لصناعة المحتوى تحديا للإعلام في المطلق، أتاح أيضا فرصا للموهوبين من صناع المحتوى عبر الهاتف الذكي.

أصبحت الشركات تنظر لمحتوى المستخدمين من منظور مختلف كليا، نظرا لما فيه من عفوية وإبداع. واتجه المعلنين للاعتماد على محتوى وسائل التواصل والمستخدمين على حد سواء للإعلان عن منتجاتهم.

في حلقة هذا الأسبوع من "تكتكها يا كريم"، يستعرض كريم فريد قصة محمد وسالي، المهتمين بالتصوير وإنتاج المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي ويطرح حلا يساعدهما على تحقيق دخل مناسب.

الحل في استخدام عدد من التطبيقات والمواقع التي تتيح لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إبراز موهبتهم وتسويق منتجاتهم وكذلك استخدام حساباتهم لتكون مصدر دخل لهم.

إن كان لديك أكثر من 1000 متابع على أي من مواقع التواصل، فأنت Micro-Influencer ويمكنك تحقيق دخل مباشر عبر تسويق منتجات الشركات المختلفة. نرشح لك تطبيقين Brand rippler وinHype.

وإن كنت تحب التصوير الفوتوغرافي والفيديو باستخدام الكاميرات الاحترافية أو الهاتف الذكي، يمكنك استخدام EyeEm أو Clashot لتحقق دخلا مباشرا عبر بيع حقوق استخدام المواد التي تنشرها

شاهد الحلقة لتعرف المزيد عن التطبيقين، وشاركنا تجربتك وانطباعاتك على هاشتاغ #تكتكها_يا_كريم.