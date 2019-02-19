كرابع دولة في التاريخ.. إسرائيل تستعد لإرسال مركبة فضائية إلى القمر

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سعيا إلى أن تكون رابع دولة في التاريخ تصل إلى القمر، أعلنت جمعية "SpaceIL" إسرائيلية غير ربحية عن نيتها إطلاق أول مركبة فضائية إلى سطح القمر، الخميس المقبل، من قاعدة "كيب كانافيرال" الفضائية في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ويصل وزن المركبة الفضائية إلى 1300 باوند (590 كيلوغراما)، فيما يبلغ ارتفاعها التقريبي 5 أقدام (1.5 متر)، وستحتاج إلى قرابة 7 أسابيع من السفر في الفضاء قبل الوصول إلى سطح القمر، قبل أن تبدأ مهمتها في إرسال الصور الخاصة بسطح وصخور القمر، فضلا عن إجراء التجارب على المجال المغناطيسي للقمر.

وأُطلق على المركبة الفضائية اسم "بيرشيت"، تيمناً بالكلمات الأولى من الكتاب المقدس باللغة العبرية، "في البداية..." (سفر التكوين).

وفي حال نجحت إسرائيل في مشروع المركبة الفضائية كما هو مخطط لها، فإنها ستصبح الدولة الرابعة والبلد الأصغر الذي يقوم بهذه المهمة، مع أصغر مركبة فضائية تُرسل إلى القمر في مهمة بعيدة، وبتكلفة هي الأقل بين مثيلاتها، حيث وصلت التكلفة الإجمالية للبرنامج، التي تم جمعها من التبرعات الخاصة إلى 100 مليون دولار، وهو مبلغ صغير مقارنة مع مليارات الدولارات المستثمرة في برنامج الفضاء الأمريكي.

وقال رجل الأعمال موريس كاهن الذي تبرع بمبلغ 40 مليون دولار للمشروع: "هذه المهمة التي كنا نتحدث عنها مهمة مستحيلة حقا، والشيء الوحيد هو أنني لم أدرك أنه كان مستحيلاً، والمهندسون الثلاثة الذين بدأوا هذا المشروع لم يروه مستحيلاً، والطريقة التي تفكر بها إسرائيل تكمن في أنه لا شيء مستحيل ... نحن بالفعل جعلنا هذا الحلم حقيقة".

ولعقود من الزمن، اقتصر مجال إطلاق المركبات الفضائية إلى القمر على القوى العالمية العظمى ممثلة في الاتحاد السوفيتي سابقا، الذي أرسل مركبته "لونا 2" عام 1959، وبعدها بثلاث سنوات هبطت مركبة "رنجر4" التابعة للولايات المتحدة على سطح القمر، فيما احتاجت الصين الدولة الثالثة التي تصل للقمر، إلى قرابة 50 عاما، عندما هبطت مركبة "جانجي 3 "على القمر في عام 2013.