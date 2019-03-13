المشكلة ليست من حسابك.. عطل في عملية النشر على "فيسبوك" و"إنستغرام"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – واجه عدد من مستخدمي موقع "فيسبوك" و"إنستغرام" مشاكل في عملية نشر موادهم عبر هذه المنصة، الأربعاء، وهو أمر لا يعاني منه الأفراد فقط بل والمؤسسات الإعلامية وغيرها.

وعلقت فيسبوك على ما يجري قائلة إنها على اطلاع على المشاكل التي تواجه بعض مستخدميها وتعمل على حلها، مشيرة إلى أن المشكلة ليست ناجمة عن "هجمات الحرمان من الخدمات" (DDoS)، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

ولاحظ عدد من مستخدمي الموقع، عدم قدرتهم على نشر موادهم عبر المنصة، وهو الأمر الذي تفاعل معه ناشطون على المواقع الأخرى مثل تويتر.

وقال أحد المغردين إن "الجميع يجري باتجاه تويتر للتأكد من أن هناك مشكلة في فيسبوك وإنستغرام"، وقال آخر: "الوقت الوحيد الذي أستخدم فيه تويتر، لأرى إن كانت المشكلة مني أو من فيسبوك"، على حد تعبيره.

يذكر أن مليار و74 مليون شخصا يستخدمون فيسبوك عبر هواتفهم، كما وصل عدد المستخدمين الشهري إلى 2.2 مليار في نيار/كانون ثاني من عام 2018.