تكتكها يا كريم.. تعلم الفيزياء والأحياء من "مدرسة" إلكترونية

خلال الأعوام الماضية، تعززت ثقافة التعلم عن بعد عبر الإنترنت، وانتشرت مواقع مخلتفة تحتضن محتوى تعليمي مميز يغطي مجالات احترافية مختلفة مثل "كورسيرا" و"ليندا" وغيرها. ولكن على الرغم من التطور المعلوماتي والتكنولوجي، لايزال هناك فقر ملحوظ في المحتوى العربي التعليمي على الإنترنت.

في حلقة هذا الأسبوع من "تكتكها يا كريم"، يستعرض كريم فريد قصة محمد الموهوب الساعي للتعلم المستمر والباحث عن مواد عن العلوم الأساسية باللغة العربية لتساعده على تحقيق حلمه بأن يصبح مهندس حاسبات.

الحل في استخدام منصة "مدرسة"، أول منصة تعليمية باللغة العربية للعلوم الأساسية. المنصة عليها آلاف الدروس التعليمية بالفيديو، في الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم العامة. ومتاحة كموقع إلكتروني وتطبيقات على اندرويد وIOS.

وكذلك، المنصة عليها مسابقة الألف يوم لتشجيع الطلاب على الاستمرار في التعلم.

شاهد الحلقة لتعرف المزيد عن محمد وكيف يستخدم منصة "مدرسة" لتحقيق حلمه، وشاركنا تجربتك وانطباعاتك على هاشتاغ #تكتكها_يا_كريم.