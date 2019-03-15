"فيسبوك" تعلن حل مشكلة تعطل خدماتها.. وتنفي تعرضها لهجوم

بعد “عام من الفضائح“.. فيسبوك تحقق أرباحًا قياسية

هل كان عام 2018 يدعو إلى "الفخر" في "فيسبوك"؟

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت شركة "فيسبوك"، الخميس، أنها قد عالجت المشكلة التقنية التي أدت إلى عطل واسع بخدمتها لمدة وصلت تقريباً إلى 24 ساعة.

وقال متحدث باسم الشركة إن المشكلة سببها تغيير قد قامت به لنظامها وهو ما أسفر عن هذا الانقطاع. وأضاف: "الأمس، قمنا بإعادة ترتيب الخادم (Server Configuration) مما تسبب في سلسلة من المشاكل المتتالية. ونتيجة لذلك، واجه الكثير من المستخدمين صعوبة بالدخول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا".

وقال متحدث باسم "فيسبوك"، لـCNN، إن المشكلة لم تحصل نتيجة لأي هجوم إلكتروني أو اختراق، كما ترددت بعض الشائعات على الإنترنت، وأضاف أن الشركة ركزت على حل المشكلة أملا في إعلان التفاصيل التي تسببت بالمشكلة لاحقاً.

هذا الانقطاع الذي امتد إلى خدمات تمتلكها فيسبوك مثل "إنستغرام" وتطبيق "واتساب" يعتقد بأنه الأكبر على الإطلاق الذي عانى منه عملاق التواصل الاجتماعي. وقد أدى هذا الانقطاع إلى هبوط قيمة سهم "فيسبوك" حوالي 3% أثناء التداول صباح الخميس.